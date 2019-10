Vreugde én woede: waarom de verhuizing van Spaanse oud-dictator Franco een historisch moment is

Het duurde tot 1959 voor alles klaar was: een gigantische kerkruimte uitgehouwen in een granieten heuvel, in totaal 260 meter lang en 22 meter breed. Op de berg werd een kruis van 150 meter hoog gebouwd en daarnaast, een groot klooster.

De stoffelijke resten van 33.833 overleden strijders uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) werden er - dikwijls zonder medeweten van de familie- herbegraven. Oud-dictator Franco is de enige die niet tijdens de burgeroorlog stierf en dus moest hij weg. Want het is de bedoeling om aan de Vallei in de toekomst een nieuwe bestemming te geven. Volgens een in 2011 door experten uitgevoerde studie kan dat alleen door de fascistische symboliek weg te nemen of op z’n minst uit te leggen. In de studie werd aangeraden om de stoffelijke resten van Franco uit de Vallei te verwijderen.