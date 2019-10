Spijbelaars hard(nekkig) aanpakken

Er zat gisterenavond een jongen die veelvuldig spijbelt in onze wachtkamer. En we gaan hem aanpakken. We gaan hem hardnekkig opvolgen, aanklampend werken. We gaan hem (bij)sturen, ondersteunen en versterken. Maar niet door te straffen of te dreigen, zo verliezen we grip. We gaan met Dennis in relatie, we gaan hem proberen een plek te geven en we zullen ondersteuning aan de context bieden in plaats van dingen weg te nemen en hem nog meer te isoleren. Want ook Dennis heeft dromen over wat hij later wil worden, waar hij wil werken.