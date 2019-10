Stad Gent maakt miljoen euro per jaar vrij voor mensen die energiefactuur niet kunnen betalen

Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen en de stad Gent wil daar voor haar inwoners tussenbeide komen. Daarom heeft de stad beslist om een miljoen euro per jaar vrij te maken voor mensen die hun factuur niet kunnen betalen. Welzijnswerkers geven tips hoe mensen energie kunnen besparen, maar waar nodig komt de stad tussen.

Winterpremie

Tot vijf jaar geleden kreeg de stad een deel terugbetaald van de federale overheid, maar dat is verminderd en dus moet de stad meer bijbetalen. Vorig jaar waren er meer dan 1.300 inwoners die een winterpremie kregen, maar er zijn nog andere tussenkomsten. "Er zijn al heel veel mensen die de weg naar ons vinden", vertelt schepen van Armoedebeleid Rudy Coddens (SP.A). "We maken het hen ook duidelijk dat ze bij ons terechtkunnen. We willen dat de mensen beseffen welke rechten ze allemaal hebben en we willen hen helpen om die rechten optimaal te benutten. We informeren hen via informatieschermen en de opties worden besproken met de maatschappelijk werker als ze op bezoek komen."

Naast de inwoners die een winterpremie kregen, zijn er 434 mensen die een speciale stookoliepremie kregen en er waren ook 762 tussenkomsten voor energiebesparende maatregelen. De stad denkt dat het aantal mensen die hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen nog gaat toenemen.