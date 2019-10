Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale zet Test-Aankoop in de bloemetjes

SKEPP reikt de "Zesde Vijs" sinds 1996 jaarlijks uit, samen met de "Skeptische Put". Voor 2018 was die laatste prijs - voor wie zich "uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen" - weggelegd voor Jan Jacobs, die onder meer voor Doorbraak schrijft. Beide prijzen werden woensdagavond uitgereikt in Mechelen.

Test Aankoop mocht de "Zesde Vijs 2018" in ontvangst nemen voor zijn "kritische berichtgeving in Test-Gezond", aldus SKEPP-voorzitter Paul De Belder. In dat magazine neemt de consumentenorganisatie voeding en gezondheidsproducten onder de loep. Opvallend is dat Test Aankoop al eens laureaat was van de "Skeptische Put" in 2001 wegens "de toen onkritische berichtgeving over alternatieve geneeswijzen".

"De winnaar van dit jaar slaagde erin om ooit in een paar artikels de loftrompet te laten schallen voor acupunctuur, chiropraxie, homeopathie en de producten van dokter Vogel. Zij brachten destijds - in de jaren negentig van vorige eeuw - hun lezers compleet in de war met onzin over eerder genoemde kwakzalverij", luidt het in de laudatio van Test-Aankoop. "Ze stelden onomwonden dat een chiropractor doven opnieuw kon laten horen door de nek te kraken. Ze beoordeelden de werking van homeopathie aan de hand van patiëntentevredenheid en ze beweerden dat acupunctuur stilaan algemene erkenning begon te genieten als behandeling van pijn."