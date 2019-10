Niet peperdure pillen, wel kankermedicijnen duwen uitgaven ziekteverzekering de hoogte in

Maar ook over de medicijnen die wel terugbetaald worden, is er ongerustheid. Al sinds 2015 wordt het bedrag dat daarvoor is voorzien in de begroting met honderden miljoenen overschreden, terwijl die uitgaven de jaren ervoor net daalden. Ook voor 2019 wordt voorspeld dat de ziekteverzekering 162 miljoen méér zal uitgeven aan terugbetalingen dan was voorzien.

En verrassend, het zijn niet peperdure medicijnen van het type-Piaprik die de uitgaven van de ziekteverzekeringen de hoogte in duwen. Er is vooral een stijging bij uitgaven voor medicijnen die worden afgeleverd door ziekenhuisapothekers aan ambulante patiënten (zonder overnachting), van 973 miljoen euro in 2013 tot ruim 1,7 miljard in 2018. Dat is 82 procent erbij, stelt het Riziv vast, dat de ziekteverzekeringen in ons land beheert.