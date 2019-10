Trump heft de sancties tegen Turkije op en prijst de Turkse president Erdogan

De Republikeinse senator en gewezen presidentskandidaat (in 2012) Mitt Romney is het volslagen oneens met Trump. Hij begrijpt niet dat de VS-sancties tegen Turkije worden opgeheven en tweet "het is ondenkbaar dat Turkije voor zijn wangedrag de gevolgen niet zou ondervinden". Vorige week had Romney in de Senaat het bestand dat tussen Turkije en de VS was afgesproken in Syrië "geen overwinning" genoemd.