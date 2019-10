Tv-makers en vrienden Tom Waes en Eric Goens: "Afscheid Marieke Vervoort was triest, maar ook positief en humoristisch"

Tom Waes is ook nog onder de indruk en zegt dat het een moment was dat hij nooit meer zal vergeten. "Op de een of andere manier was het vreselijk triest, maar op een andere manier was het zo positief en humoristisch."

Typerend was de manier waarop ze afscheid nam van Waes. "Haar laatste woorden tegen mij waren: ‘Allez, rot nu op’. Dat was iets dat alleen Marieke Vervoort kon zeggen. "