Woningnood: "Vluchtelingen vinden alsmaar moeilijker een huurwoning" 

In de praktijk blijkt uit de rondvraag dat de tijd nodig om een goedkope huurwoning te vinden steeds langer wordt. "Er zijn veel te weinig van die woningen beschikbaar, ook voor kwetsbare mensen van autochtone origine is het moeilijk", legt Debast uit. Erkende vluchtelingen starten meestal met een laag inkomen en zoeken dus in hetzelfde segment. Maar uit de rondvraag van het VVSG blijkt ook dat het voor vluchtelingen nog eens dubbel zo moeilijk is om een geschikte woning te vinden.