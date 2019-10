Vrachtwagenchauffeur in Essex: "Totaal niet verrast, grenswacht en politie kunnen niet alles controleren en zien"

In het plaatsje Grays in het zuiden van Engeland zijn 39 lichamen gevonden in een vrachtwagen. "Terzake"-reporter Dirk Van Zundert trok naar Grays en sprak er met inwoners en ook met vrachtwagenchauffeurs in de buurt. De truckers zijn vertrouwd met het fenomeen van mensen die koste wat het kost aan boord van vrachtwagens willen kruipen om zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Bekijk de reportage hierboven.