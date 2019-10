Vrouw ontdekt borstkanker door warmtecamera in museum: "Hij dient er niet voor, maar die camera heeft mijn leven gered"

"In mei bezocht ik met mijn gezin Edinburgh Castle en op de terugweg zagen we het museum", doet Bal Gill haar verhaal op de website van het museum. "We bezochten er de Thermal Camera. Zoals iedereen wuifden we met onze armen om te zien welke beelden we kregen. Toen ik dat deed, zag ik een hitteplek op de plaats van mijn linkerborst. We vonden het wel vreemd, op de beelden bij andere mensen zagen we het niet. Ik nam een foto en we gingen weer voort."

"Toen ik een paar dagen later weer thuis was, ging ik door mijn foto's op mijn gsm en ik zag die foto weer. Ik begon te googelen en kwam heel wat artikels tegen over infraroodcamera's, borstkanker en thermografie. Ik maakte een afspraak bij de dokter en ik bleek inderdaad borstkanker te hebben, gelukkig in een heel erg vroeg stadium."