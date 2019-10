VRT NWS lanceert EDUbox rond artificiële intelligentie

Telkens we naar muziek luisteren op Spotify, naar een serie kijken op Netflix of scrollen door Facebook en Instagram is er een slimme machine die ons gedrag en onze keuzes in de gaten houdt en hieruit bijleert. Dit is erg handig, want zo krijgen we persoonlijke suggesties aangereikt. Maar slechts weinig mensen weten hoe artificiële intelligentie (A.I.) precies werkt. Of hoe het zit met alle doemverhalen die de ronde doen.

Om leerlingen uit het secundair onderwijs wegwijs te maken in de wereld van A.I., ontwikkelde VRT NWS een EDUbox over het thema. Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van jongeren. In kleine groepjes gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met behulp van fiches, gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik.

VRT NWS maakte hiervoor reportages met onder meer Tom Van de Weghe, de expert van VRT NWS die zich een jaar lang aan de universiteit van Stanford (VS) verdiepte in het thema. Hij legt in een video vanuit de VS uit hoe artificiële intelligentie is ontstaan.