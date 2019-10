VS-ambassadeur Taylor: "Trump hield wapenhulp achter tot Oekraïne onderzoek naar Biden Junior wou starten"

Taylor is echter geen politicus, maar een gerespecteerd diplomaat en voormalig militair. Hij diende zes jaar in de infanterie, vocht in Vietnam en werkte op Amerikaanse vertegenwoordigingen in Afghanistan en Irak en was nadien belast met het opvolgen van het Arabisch volksprotest in 2011.

Tussen 2006 en 2009 was Taylor al eens VS-ambassadeur in Oekraïne en hij kent het land dus erg goed. In de zomer van dit jaar nam hij die post in Kiev opnieuw op en blijkbaar botste hij dan ook erg snel met het "alternatieve circuit" van Giuliani, voormalig burgemeester van New York en nu persoonlijk advocaat van president Trump.