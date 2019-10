Zoektocht in Brusselse rioleringen: "Wellicht elk jaar 5 kilogram goud en 70 kilogram zilver tussen slib"

Momenteel proberen de onderzoekers in kaart te brengen hoe groot de potentiële buit zou kunnen zijn. Op een half jaar tijd hebben ze al een aantal stalen slib geanalyseerd. "Tot nu toe hebben we in die stalen 0.5 tot 1 gram goud gevonden per ton droog slib. De zilverconcentratie ligt zelfs 10 keer hoger: daarvan vinden we 5 tot 10 gram terug per ton slib."

Afgaand op die eerste resultaten voorspelt Brion voor heel Brussel een behoorlijke buit: "Als we kijken naar de hoeveelheid slib in het hele gewest, dan verwachten we daar jaarlijks 5 kilogram goud en 70 kilogram zilver op te kunnen halen. Dat zijn toch geen verwaarloosbare hoeveelheden."