Waardevolle graven in Londerzeel hersteld, ook het graf van Jefke Kiek

De provincie Vlaams-Brabant wil waardevolle graven in kaart brengen en renoveren. Want heel wat oude graven zijn een stuk cultuur, maar ook het aspect natuur speelt een rol. Patrick Endels van Regionaal Landschap Brabantse Kouters: "Naast het historische is er ook het groene aspect. Op zo een kerkhof kan je perfect aan biodiversiteit werken. De perken rond de graven planten we aan zodat er bijvoorbeeld ook bijen worden aangetrokken."

Jefke Kiek

De werkgroep De Immortellen is op zoek gegaan naar de verhalen achter de overledenen. Zo is er het graf van Jefke Kiek. Lydia Metdenancxt van De Immortellen: "Er was hier in de streek vroeger veel armoede, maar op het einde van de 19de eeuw is dat veranderd dankzij Jozef Geysen, beter bekend als Jefke Kiek. Hij is ooit begonnen met kippenkwekerijen en sindsdien is Sint-Jozef een welvarend gehucht van Londerzeel." (Lees verder onder de foto)

Er valt ook veel te vertellen over de versieringen op de oude graven. "Vooral de graven uit de 19de eeuw zitten vol met symboliek", vertelt Lydia. "Beelden van treurende dames stellen de droefenis voor. Rozen verwijzen naar romantiek. En de rotsachtige constructies op een grafsteen verwijzen naar het moeilijke leven."