Vannacht draaiden we de klok een uur terug. Maar ging Europa de uurverandering niet afschaffen? Een stand van zaken

Twee keer per jaar verzetten alle Europeanen hun klok van winter- naar zomertijd en weer terug. Het is een ritueel waar veel mensen last van hebben en over klagen. Het zomeruur werd in 1977 ingevoerd, en ook al even tijdens Wereldoorlog I en II, om energie te besparen. Uit verschillende onderzoeken blijkt intussen dat die besparing eigenlijk verwaarloosbaar is. En dus lijkt er geen enkele reden meer om twee keer per jaar de wijzers van de klok te verzetten.