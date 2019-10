Zeldzame albinozeehond opgevangen op Texel

Albinisme bij zeehonden komt heel zelden voor. Het is pas de eerste keer dat Ecomare een albinozeehond opvangt. Het tegenovergestelde van albinisme, melanisme, waarbij de dieren juist helemaal zwart zijn, komt wat vaker voor.

Het dier verblijft in quarantaine, maar de bezoekers kunnen hem wel van achter glas bekijken. "We hopen dat de medicatie aanslaat, het dier snel herstelt en we hem weer kunnen uitzetten in de natuur", zegt een woordvoerder van Ecomare aan de Nederlandse omroep NOS.