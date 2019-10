Zusters Trappistinnen maken biershampoo: "Bier zorgt voor mooie krullen!"

Stille droom

Zuster Katharina, de nieuwe abdis in Brecht, droomde al langer van een combinatie van het schuim van Westmalle(bier) en het schuim van Brecht (zeep). "Dat zijn allebei zeer goede producten, een combinatie kan dus niet slecht zijn", vertelde de abdis aan onze reporter. "Ik ben blij dat die droom nu eindelijk gerealiseerd is. We hebben een biershampoo ontwikkeld waarin 10% dubbel van Westmalle zit."

Bier doet haar krullen

"Oudere zusters herinneren zich nog van vroeger dat hun moeder hun haar waste met bier voor meer volume en krullen. Bier heeft namelijk hele goeie eigenschappen voor huid en haar", voegt zuster Katharina er nog aan toe.

Glazen flesjes

De shampoo zit in bierflesjes met een beugeldopje, om de link met het bier duidelijk te maken. Wie zich afvraagt hoe de shampoo ruikt? "We hebben er een lichte parfum aan toegevoegd. Anders heb je 't gevoel dat je met zuiver bier je haar aan het wassen bent en dat is niet aangenaam", lacht de zuster.

"We zijn hier met 23 zusters, een uitgebreid testpubliek dus, en we zijn allemaal even enthousiast!"

Verkoop

De trappistenshampoo is te koop in de winkel van de Abdij in Brecht die trouwens ook vernieuwd is. Je kan ook een bestelling plaatsen via de webshop.