16 mensen krijgen doodstraf voor moord op 19-jarige studente in Bangladesh

De 19-jarige Nusrat Jahan Rafi volgde les in een madrassa, een koranschool, in Feni, een klein stadje op zo'n 160 kilometer van de Bengaalse hoofdstad Dhaka. Nadat ze een klacht had ingediend tegen haar leerkracht, die ook aan het hoofd van de school stond en door de politie werd opgepakt, probeerden verschillende mensen haar het zwijgen op te leggen.

11 dagen nadat ze naar de politie was gestapt, werd ze door een groepje mensen naar het dak van haar school geleid. Ze vroegen haar om haar klacht opnieuw in te trekken. Toen ze dat weigerde, werd ze met benzine overgoten en in brand gestoken. Volgens de politie wilden de belagers het op een zelfmoord doen lijken, maar de vrouw kon ontsnappen en om hulp vragen.

Ze overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. 80 procent van haar lichaam was verbrand. Het schoolhoofd tegen wie de vrouw een klacht had ingediend, zou vanuit de gevangenis de opdracht voor de moord gegeven hebben. De zaak leidde tot heel wat ophef in Bangladesh.