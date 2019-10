2 miljoen euro om geurhinder Remostort aan te pakken

"De voorbije 2 zomers hebben we veel meldingen van geuroverlast gekregen van de buren", zegt Business Unit Manager Yves Tielemans. "En dat betreuren we." Daarom startte Group Machiels afgelopen zomer met een vernevelingssysteem, maar dat is blijkbaar niet voldoende. "We stellen vast dat er biogas gevormd wordt in het industrieel afval, en dat hadden we niet verwacht", zegt Tielemans. "Daarnaast hebben we meer hete zomers en meer dan gemiddeld noorderwind. Daardoor hebben we meer tijd nodig gehad om een aantal maatregelen uit te werken die de komende weken geïnstalleerd zullen worden."

Maatregelen om hinder te beperken

Die maatregelen zijn in de eerste plaats technieken om de geurhinder te beperken. "Het zijn allemaal technieken die we op verschillende plaatsen op het terrein gaan inzetten, om het biogas dat vrijkomt op te vangen en te verwerken." De installering gebeurt van nu tot eind februari. De Group Machiels maakt daarvoor een budget van 2 miljoen vrij.

Opvolgcomité

Om alles op te volgen en te evalueren wil de Group Machiels een geuropvolgcomité oprichten. "We willen een geuropvolgcomité oprichten om op een goede manier te kunnen opvolgen wat de effectiviteit van de geïnstalleerde maatregelen is", zegt Tielemans. "We willen daar de bewoners, de gemeentebesturen en de specialisten bij betrekken, zodat we alle resultaten naast elkaar kunnen leggen."