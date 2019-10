AA Gent nodigt 2 Britse voetbalfans uit als eregast nadat ze Gent met Genk hadden verward: "Hadden te veel medelijden"

"Wat een pech hebben die twee Britten gehad!", vertelt Patrick Lips van KAA Gent bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. De Gentse Buffalo's kunnen zich wel voorstellen wat het moet betekenen als je een Europese wedstrijd van je team mist. "We kregen meteen enorm veel medelijden en wilden iets doen. We spelen vanavond zelf Europees, tegen het Duitse Wolfsburg, en hadden twee gratis tickets voorzien. Maar de heren zijn intussen al terug in Engeland."

VIP-behandeling

Rob, één van de onfortuinelijke Liverpool-fans, vertelt aan de telefoon dat hij bijna thuis is. Terugkeren vanavond naar Gent is geen optie. Maar KAA Gent heeft een plan B: "We gaan de twee heren uitnodigen voor het volgende competitieduel tegen Racing Genk, in januari. We gaan ze echt als eregasten ontvangen. Ze krijgen een rondleiding in de Ghelamco-arena en ook een hapje te eten. De match kunnen ze dan volgen vanop de eretribune. We zullen zorgen dat ze als echte VIP's terug kunnen keren naar Engeland dan, niet zoals nu."

Gebeurt wel vaker

Het is niet de eerste keer dat Gent mensen opvangt die eigenlijk in Genk moeten zijn. "We hadden hier al eens een dopingdokter die eigenlijk voor een Europese match in Genk moest zijn maar daar veel te laat is toegekomen. En, soms krijgen we offertes of facturen die voor onze Limburgse vrienden bedoeld zijn.", lacht Lips nog.