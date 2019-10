Aantal geboortes in België daalt voor achtste jaar op rij

Een ander groot verschil tussen de regio's zien we bij het vruchtbaarheidscijfer, dat is het aantal geboren kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbaarheidsperiode. Deze bedraagt 1,61 kinderen per vrouw over heel België. In de hoofdstad is dat 1,75 en in de andere gewesten 1,59.

Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders is ook hoger in Brussel. Niet-Belgische vrouwen vertegenwoordigen 51,6 procent van de moeders in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 21,8 procent en voor het Waals Gewest 18,5 procent.