Agentschap voor Natuur en Bos wil minder bomen kappen op korte tijd

Het Agentschap wil eigenlijk in haar bossen met de scalpel aan de slag en dus niet meer met de botte bijl. "Want heel wat mensen begrijpen het niet meer", verklaart Marie-Laure Vanwanseele van Natuur en Bos. "Ze begrijpen niet dat het bos ook beter kan worden van het kappen van sommige bomen."

Vooral op het vlak van biodiversiteit heeft een bos veel te winnen bij het kappen van bomen volgens het Agentschap. Denk dan bijvoorbeeld aan het verwijderen van sommige exoten, bomen die hier eigenlijk niet thuis horen en de rest van het bos gaan overheersen. Een goed bosbeheer en het kappen zijn dus met elkaar verbonden.

"Maar wandelaars die in een bos gaan wandelen waar gekapt is, kunnen soms wel eens in shock zijn door de grote hoeveelheid bomen die is verdwenen", geeft Vanwanseele toe. "We zijn in het verleden misschien inderdaad te efficiënt geweest en we hebben te veel op korte tijd willen doen, zonder daar voldoende over te communiceren."

Daarom heeft het Agentschap nu dus besloten om het kappen anders te spreiden in de tijd. "We maken plannen voor een termijn van 24 jaar en binnen die termijn zal uiteindelijk dezelfde hoeveelheid bomen gekapt worden die nodig is om een bos goed te beheren, maar omdat we het beter spreiden, zal het shockeffect kleiner zijn."