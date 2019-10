Belgische parachutistenploeg pakt goud op Militaire Wereldspelen 

U heeft misschien nog nooit gehoord van de Militaire wereldspelen. Nochtans is het een vierjaarlijks evenement waar ook heel wat spektakel bijhoort. De spelen zijn door het CISM (Conseil International du Sport Militaire) in het leven geroepen in 1995 met als doel de verbroedering tussen militairen van verschillende landen en daardoor ook vrede te bevorderen.

De eer om de spelen te organiseren was dit jaar aan China. 10.000 atleten uit meer dan 110 landen zakten af naar de Chinese stad Wuhan om in 27 disciplines te strijden voor een medaille. België had een delegatie van 51 atleten.

Dat de Militaire Wereldspelen ook enige grandeur hebben, valt al af te leiden uit de openingsceremonie dit jaar, op 18 oktober.