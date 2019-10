Britse onderzoekers tasten grenzen voedselproductie af: "100 procent biologische landbouw slecht voor klimaat"

Het onderzoek, dat gepubliceerd is in Nature Communications, heeft betrekking op Engeland en Wales. De onderzoekers wilden weten hoe het nu precies zat, omdat eerdere onderzoeken elkaar tegenspraken. Enerzijds is biologische landbouw beter voor het opslaan van CO2 in de bodem, maar omdat de opbrengst lager ligt, zou dat voordeel worden tenietgedaan.

Een eerdere studie wees uit dat, als alle voedselproductie over het hele Verenigd Koninkrijk volledig biologisch zou worden, er ongeveer 8 procent minder broeikasgassen zouden worden uitgestoten door de sector. Maar daar was geen rekening gehouden met de lagere opbrengsten, en die zijn in deze studie wel meegenomen. De onderzoekers keken daarbij naar alle mogelijke aspecten: van CO2-uitstoot door landbouwmachines en voor transport, tot uitstoot via de bodem.