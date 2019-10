Hasselt plant 3.500 bloembollen voor de bijen

De buurtbewoners, en dan vooral de kinderen, staken gisteren hun handen al uit de mouwen in het stadspark in het centrum van Hasselt. "Wij planten bloembollen, zodat het park meer kleur krijgt in de lente", zegt Fien. "Ik hoop dat er paarse bloemen uitkomen want dat vind ik mooi. We planten de bloembollen ook rond de bijenkast zodat de bijen op de bloemetjes kunnen gaan zitten binnenkort."

Hulp van inwoners

De stad Hasselt vindt het belangrijk dat de inwoners betrokken worden bij deze aanplanting. "Het is altijd fijn als mensen zelf bloemen kunnen planten", zegt Roel Hendrickx. "We merken dat ze dan meer betrokken zijn bij het park en zo kunnen we de bewustwording rond de bijen ook verhogen."

Stadskindjes

"Het zijn uiteindelijk allemaal stadskindjes", zegt één van de mama's. "Ze wonen in veel beton, dus op deze manier krijgen ze meer voeling met de natuur. Wij hebben wel een klein stadstuintje, maar daar krijgen we niet veel in kwijt. We komen hier elke dag voorbij als we naar school gaan, dus in de lente zal onze dochter zien dat haar bloembolletjes uitkomen."

Als je zelf ook bloembollen wil planten, dan kan je maandag 28 oktober terecht in de parken van Tuilt, Sint-Lambrechts-Herk, Rapertingen en Runkst. Meer informatie vind je op de website van de stad Hasselt.