Brihang in een uitverkochte AB : "Soms kijk ik met andere ogen naar mezelf"

De West-Vlaamse rapper Brihang heeft vanavond zijn tweede plaat "Casco" voorgesteld in de AB in Brussel. Het concert was razendsnel uitverkocht. Het gaat hard voor Brihang, en dat succes heeft hij ook verwerkt in zijn teksten. In "Oelala", een van de nieuwe nummers houdt Brihang zichzelf een spiegel voor. "Soms kijk ik met andere ogen naar mezelf", zegt hij. "Ik vind het grappig om dingen die ik over mezelf opvang in de wandelgangen in mijn eigen muziek te gebruiken."