Britse premier Johnson wil vervroegde verkiezingen op 12 december: "Tijd voor oordeel van het volk"

Intussen heeft de regering van premier Johnson vandaag de stemming over de Queen's Speech gewonnen. Het komt zelden voor dat een regering die stemming verliest (de laatste keer was in 1924), maar in brexittijden is niets uitgesloten. Hoewel hij officieel geen meerderheid meer heeft, kreeg de regering toch genoeg stemmen.

De Queen's Speech is de jaarlijkse toespraak van de Britse koningin in het parlement. De tekst is geschreven door de regering en bevat de plannen van de regering voor het komende jaar. Het gaat om 26 wetten die de regering wil indienen, waaronder 7 brexitwetten. De Queen hield haar toespraak op 14 oktober. Normaal volgt de stemming zo'n 5 dagen na de toespraak, na een uitgebreid debat. Dat werd echter onderbroken door de brexitdebatten, waardoor de stemming nu pas plaatsvond.