Brugge wil minder toeristenwinkels

Volgens het stadsbestuur gaat het best goed met de winkelsector in Brugge. Zes procent van de winkels staat leeg, dat is vergeleken met andere centrumsteden aan de lage kant. Maar het gaat in stijgende lijn en de bedoeling is die trend om te keren.

Te veel toeristenwinkels

Er zijn wel te veel winkels die zich met pralines en bier uitsluitend op toeristen richten, vindt schepen van Economie Pablo Annys (SP.A): "Hier in Brugge valt het al bij al nog mee. We moeten nu pro-actief zijn en nadenken over hoe we dat kunnen stoppen. We willen meer variatie van Brugse winkels."