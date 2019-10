CD&V blijft ijveren voor Arco-oplossing, maar kandidaat-voorzitters verdeeld over de methode

Volgens kandidaat-voorzitter Walter De Donder is er een "eensgezind standpunt" over Arco. Dat zei hij In "De ochtend" op Radio 1. "Er is gezegd aan de mensen dat we een regeling gaan treffen, dan moeten we dat doen. Er is intussen een uitspraak geweest van het Europees Gerechtshof in Luxemburg dat zegt dat staatssteun in die zin juridisch draagvlak heeft. Dus leggen we dat opnieuw op tafel en is het een zaak om daarover een meerderheid te vinden", aldus kandidaat-voorzitter Walter De Donder.

Evident zal dat niet zijn. N-VA en Open VLD zijn bijvoorbeeld een koele minnaar van een regeling voor de Arco-coöperanten, ze stellen zich vragen bij de juridische haalbaarheid ervan. Kandidaat-voorzitter De Donder beseft dat het moeite zal kosten. "In dit dossier zal CD&V altijd een beetje verliezen", stelt hij." Als we iets doen voor de gedupeerden, zullen diegenen die niet betrokken zijn ons verwijten dat we iets doen. Doen we niets, dan zullen we schuldig zijn voor de gedupeerden."

In Knack zegt ook kandidaat-voorzitter Vincent Van Peteghem dat de volgende federale regering sowieso met Arco zal geconfronteerd worden en dat de kwestie opnieuw op tafel zal komen. “Maar dat moet zonder politieke ruilhandel gebeuren”, stelt hij. CD&V heeft in de vorige regering al genoeg onderhandeld om Arco op tafel te leggen, kunnen we daarin verstaan.