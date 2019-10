Te land, ter zee én in de lucht: zo smokkelen criminele netwerken Chinezen Europa in

Het blijft speculeren of er in het drama van Grays sprake is van een vergelijkbare smokkeloperatie. Toch is die kans reëel. Chinezen kunnen zonder visum naar Servië vliegen, en dit jaar kon dat - tijdelijk - ook naar Albanië. Turkije kunnen ze binnen met een e-visum, dat ze binnen 24 uur kunnen regelen en dat ongeveer 77 euro kost. Dat ze vanuit Albanië, Servië of Turkije over land naar West-Europa zouden reizen, verstopt in een vrachtwagen, is niet ondenkbaar.