"Deepfake" moet even vertrouwd klinken als de tafel van 7: laat artificiële intelligentie aan bod komen in het onderwijs

Die apps stelden om achterliggende privacy-redenen AI misschien in een negatief daglicht, ze toonden ook een glimp van het waanzinnige potentieel van kunstmatige intelligentie. Vandaag tonen we jongeren de mogelijkheden van AI, denk maar aan slimme camera’s die groenten en fruit herkennen, spraakassistenten of hoe AI in marketing wordt ingezet. AI zal onze samenleving intens veranderen en ook wij investeren fors in AI. Zo zullen er tegen 2020 1000 AI-experten werken in onze AI-labs in onder meer Cambridge en Moskou.