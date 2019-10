Deurne, Merksem en het Kiel krijgen net als Rotterdam een stadsmarinier: wat gaan zij doen?

"De selectie is afgerond en we hebben drie geschikte kandidaten gevonden", vertelt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) in "Start Je Dag". Stadsmariniers zijn een soort wijkregisseur die weten wat er in de buurt reilt en zeilt. Antwerpen neemt het concept over van de Nederlandse stad Rotterdam.

"Ik liep daar rond met zo'n stadsmarinier. Buurtbewoners kwamen naar buiten om iets te melden of om hem aan te spreken. Stadsmariniers hebben daar echt een sleutelrol in de wijk en dat willen we ook bij ons bereiken", zegt De Wever. "De Antwerpse stadsmariniers zullen in burger -zonder uniform- rondlopen om alle problemen, spanningen, overlast of kleine criminaliteit vast te stellen. We hebben de wijken Deurne-Noord, het Kiel en Oud-Merksem met het Dokske gekozen. Daar zullen ze vanaf begin volgend jaar op het terrein actief zijn."

Snelle oplossingen

Burgemeester De Wever maakt zich sterk dat een stadsmarinier problemen sneller kan opsporen en oplossen dan de gangbare hulpdiensten. "Een brandweer- of politieman ziet tijdens een interventie niet altijd de achterliggende oorzaken van een probleem. De stadsmariniers moeten ook de 'achterkant' van hun buurt kennen", zegt De Wever. "Ze vallen rechtstreeks onder mij als burgemeester. Op die manier hebben de stadsmariniers de bevoegdheid om snel de juiste mensen rond de tafel te krijgen. Van politie over jeugdwerkers tot een winkeliersvereniging."

Uitbreiding?

De pas aangenomen stadsmariniers zijn twee vrouwen en een man schrijft Gazet Van Antwerpen. Ze zullen bewust ingezet worden in drie heel verschillende wijken zegt burgemeester De Wever. "Op het Kiel is er een sociaal-economische achterstand, in Deurne-Noord is de demografische druk groot door de vele nieuwkomers en het Dokske in Merksem is opnieuw een ander verhaal. We gaan testen wat de aanwezigheid van een stadsmarinier kan opleveren. Als de evaluatie positief is, zullen we dit uitbreiden naar andere buurten."