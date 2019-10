Dilbeek wil geen waterpijpcafés: "Export van Brussel moet niet naar ons komen"

De eigenaars waren van plan om hun bar te installeren in een voormalige krantenwinkel vlak bij Don Bosco. Maar dat was buiten het gemeentebestuur gerekend. Volgens Dilbeek is er geen draagvlak voor zo'n waterpijpbar en ligt de plek ook te dicht bij de school. "Wij zijn niet zinnens om de exportproducten van Brussel op te vangen in Dilbeek", vertelt schepen Luc Deleu (Open VLD).

"Blijkbaar is het in Brussel moeilijker om een vergunning te krijgen om zo'n waterpijpcafé uit te baten. Wij willen dat in onze gemeente niet makkelijker maken." Om mensen te ontmoedigen om met zo'n waterpijpbar te beginnen, denkt de gemeente aan extra belastingen. Dat doen ze nu al bij bijvoorbeeld nachtwinkels. "En dat heeft indertijd ook gewerkt. We kunnen de vergunning weigeren, maar extra belastingen werken ook om mensen te ontmoedigen", besluit de schepen.