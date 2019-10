Duitsland wil internationale vredesmacht voor Noord-Syrië

De NAVO-ministers van defensie hebben vrank en vrij gediscuteerd over de Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië. NAVO-topman Stoltenberg erkende dat er meningsverschillen waren. Vooral de Europese landen keurden dat Turkse optreden af, en ook de Amerikaanse minister Esper had het over een "onnodige" operatie. Toch lijken de plooien alweer te worden gladgestreken. Een Duits voorstel om nu een internationale troepenmacht te sturen wordt blijkbaar niet meteen afgeketst door Turkije. Het valt nog wel te bezien of Rusland daarmee akkoord kan gaan.