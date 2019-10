Bestorming op verhoor en schandaal rond relatie: politiek theater rond impeachment-onderzoek in de VS

Maar er speelt natuurlijk veel meer mee in het hele impeachment-verhaal. Volgens VRT-correspondent in de VS Björn Soenens is het een deel van het grote politieke theater dat in de VS aan de gang is. Het is zeker geen geheim dat er een grote ontevredenheid heerst bij de Republikeinen en Trump over het verloop en de zogenaamde partijdigheid van het onderzoek.

"De Democraten zijn met een onderzoek bezig dat vooral achter gesloten deuren plaatsvindt. Toch merk je dat er elke dag zaken uit deze verhoren vakkundig uitlekken. Dat is natuurlijk doelbewust. De publieke opinie wordt vakkundig bewerkt met explosieve verklaringen die niemand gezien heeft. Over enkele weken zullen dan publieke hoorzittingen georganiseerd worden, met veel pers, om dezelfde zaken nog eens op te lepelen. Hier hebben deskundige communicatiespecialisten goed over nagedacht. Dit is allemaal strategisch uitgedacht. "

Zowel Republikeinen als Democraten lijken veel in te zetten op dit soort publiciteitsstunts, dat alles om de Amerikanen voor zich te winnen. "Zo'n inval van de Republikeinen heeft ook als doel om veel publiciteit en camera-aandacht op te wekken," aldus Björn Soenens. Zo willen ze de aandacht op de zogenaamde partijdigheid van het onderzoek onderstrepen. Langs de andere kant heb je de Democraten die elke dag met een lawine van nieuwe getuigen komen om zo de indruk te wekken dat het elk moment gedaan kan zijn met het presidentschap van Donald Trump.

De Amerikaanse media gaan aan beide kanten zeer moedwillig mee in de logica van het impeachment-verhaal. Bij sommige media merk je ook een soort vooroordeel: Trump is altijd de bad guy, en de Bidens hebben helemaal niets fout gedaan. Terwijl je toch wel pertinente vragen kunt stellen over de ethiek van een vicepresident die zijn zoon lucratieve baantjes liet uitvoeren in een land waar hij net kwam preken tegen corruptie en vriendjespolitiek. Als media daar te weinig over zeggen, of het met de mantel der liefde bedekken, dan moeten ze niet verwonderd zijn dat ze als partijdig worden ervaren. Trump speelt daar handig op in."