Graf van de Koningen in Jeruzalem weer geopend voor publiek

Het Graf van de Koningen is een grafmonument dat zo'n 2.000 jaar geleden uit steen gehouwen is. Het is een voorbeeld van de joodse grafcultuur uit de Romeinse tijd en wordt beschouwd als een van de grootste en mooiste in de regio.

De site is gelegen in Oost-Jeruzalem, dat is een deel van de stad Jeruzalem dat Israël pas in 1967 veroverde en inlijfde, zonder de zegen van de internationale gemeenschap. Oost-Jeruzalem was en is voornamelijk Palestijns, maar steeds meer Joden komen er zich vestigen. Voor de ultraorthodoxe joden is het Graf van de Koningen een heilige plaats, waar ze hun voorouders willen vereren.

De Franse staat, die de site bezit, stelt ze vanaf vandaag weer twee dagen per week open voor het publiek. Bezoekers moet zich vooraf online registeren en 2,5 euro betalen. Vanochtend, toen de site openging, stonden er zo'n 30 mensen te wachten om binnen te gaan. Dat is ongeveer het maximum toegelaten aantal. Het waren vooral ultraorthodoxe joden die er gingen bidden. Dat gebeurde onder toezicht van de politie.

(lees voort onder de foto)