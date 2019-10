Schokgolf door het Verenigd Koninkrijk na 39 doden in vrachtwagen, maar het is niet de eerste keer 

De douane trof in een vrachtwagen in de Britse havenstad Dover 58 lichamen aan. Ook hier hadden de slachtoffers de Chinese nationaliteit. Zij waren allemaal gestikt in de koelwagen. Twee mensen overleefden de rit, maar werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De Nederlandse vrachtwagen kwam Engeland binnen via de haven van Zeebrugge. De 60 mensen zaten voor meer dan 18 uur vast in de container.

De bestuurder van de vrachtwagen werd veroordeeld tot 14 jaar cel voor zijn aandeel in de mensensmokkel. Een aantal jaren later werden nog eens negen Chinese bendeleden veroordeeld voor hun aandeel in de tragedie.