ING gaat volgend jaar nog eens 22 bankkantoren sluiten

De bank ING gaat volgend jaar 22 kantoren extra sluiten. Dat is bekendgemaakt op een ondernemingsraad. De voorbije jaren heeft de bank al fors ingegrepen in haar kantorennet. Van de 1250 kantoren die ING eind 2016 had (samen met Record Bank), zullen er eind volgend jaar nog ruim 600 - ongeveer de helft dus - overblijven. Net als andere banken sluit ING kantoren omdat alsmaar meer klanten bankieren met de app of de pc.