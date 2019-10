Jachthaven Nieuwpoort breidt uit met 500 ligplaatsen en 1.000 woningen

Aan de rechteroever van de Ijzer - tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied Ijzermonding en de Koninklijke Baan - komt er een groot, nieuw dok met plaats voor 500 boten. Daar zullen ook grote jachten kunnen aanmeren, waar in de haven nu geen plaats voor is.

Opvallende woontoren

Er komen rond de nieuwe jachthaven ook 1.000 woningen en horeca-en handelszaken. Opvallend in de plannen is een woontoren van 14 verdiepingen, zowat midden in het nieuw te ontwikkelen gebied.

"Wij begrijpen niet dat er zo dicht bij een waardevol natuurgebied zo hoog mag gebouwd worden", reageert Gerda Schotte van Groen in de provincieraad. "Zo'n gebouw van 45 meter hoog zal de vliegroutes van de vogels compleet verstoren."

Groen begrijpt ook niet waarom er zoveel nieuwe woningen bijkomen. "Dat zullen alweer appartementen voor tweede verblijvers zijn en Nieuwpoort heeft nu al de meeste tweede verblijvers van de hele kust: meer dan 63 procent van de woningen in Nieuwpoort is niet permanent bewoond", zegt Gerda Schotte nog.

Bezwaren

In het voorjaar kon iedereen de plannen voor de uitbreiding van de jachthaven gaan inkijken. Er kwamen toen ruim 60 bezwaren. Die zijn ondertussen allemaal behandeld en er zijn kleine aanpassingen gebeurd aan de plannen. Nu zijn ze dus definitief goedgekeurd door de provincieraad. De plannen worden nu aan de Vlaamse regering overgemaakt, die 30 dagen tijd heeft om de plannen al dan niet te schorsen.