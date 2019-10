Jill Peeters houdt het weerbericht voor bekeken

Jill Peeters, 44, is meteoroloog en klimaatdeskundige. Voor haar heldere aanpak van het weerbericht en aanverwante informatie over klimaat en milieu kreeg ze in 2016 de Wablief-prijs voor duidelijke taal. Als kritische stem in het klimaatdebat was ze een veelgevraagd spreker. De Verenigde Naties vroegen haar om deel te nemen aan een denktank over klimaatbeleid. Precies in de klimaatkwestie wil ze een rol blijven spelen.