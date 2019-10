Jobs, jobs, jobs maken Belgische werknemer gemiddeld 11 maanden jonger

De daling van de gemiddelde leeftijd van de werknemer is toe te schrijven aan de jobcreatie sinds 2017, zegt Dirk Wijns van Acerta: “Er was een explosie van jobs in 2017 en 2018. De regering had dat beloofd – herinner u de jobs, jobs, jobs - en die jobs zijn er ook gekomen. Er zijn toen vooral veel nieuwe jonge mensen aangeworven en dat heeft geleid tot de verlaging van de gemiddelde leeftijd die we nu zien. Bijna 1 op de 3 werknemers is nu jonger dan 35 jaar.”

De verjonging zet zich overal door: bij arbeiders en bedienden, mannen en vrouwen, en bij alle statuten, sectoren en regio’s. En dus ook in de zorgsector, de social profit (zie grafiek hieronder). “Dat vooral is goed nieuws”, zegt Dirk Wijns, “want daar zitten we met een aanzienlijk hogere leeftijd dan het nationale gemiddelde."

"In de social profit (ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenzorg…) is de gemiddelde leeftijd van een werknemer 43,2 jaar. Dat is ruim 2,5 jaar hoger dan het nationale gemiddelde van 41,4 jaar. De social profit profiteert mee van de algemene verlaging van de gemiddelde leeftijd, maar heeft nog altijd de oudste werknemers.” (lees verder onder de grafiek)