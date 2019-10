Kamerleden moeten in herfstvakantie opdraven voor stemming over begroting

Sinds de val van de regering eind vorig jaar kan het parlement geen volwaardige begroting meer goedkeuren. De noodbegroting - of de voorlopige twaalfden in het jargon - is daar het gevolg van. Elke maand mag nu niet meer worden uitgegeven dan een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting, al is er wel ruimte voor gemotiveerde uitzonderingen.

De Kamer zou normaal gezien vandaag het licht op groen zetten voor de maanden november en december, in navolging van de Kamercommissie, maar dat lukte uiteindelijk niet. Na het debat werd een amendement over middelen voor de aanwerving van verpleegkundigen van de PVDA goedgekeurd, waarna er volgens de regels pas vijf dagen nadien over het hele voorstel gestemd kan worden. Het amendement werd gesteund door de linkse partijen en het Vlaams Belang.

De Kamerleden nemen normaal gezien een weekje herfstvakantie, maar de maand november zou dan al begonnen zijn. Om te vermijden dat de federale overheid de eerste week van november geen betalingen meer kan doen, is de stemming over de voorlopige twaalfden verplaatst naar volgende week donderdag, besliste de conferentie van voorzitters na een schorsing van de zitting. De parlementsleden komen volgende week donderdag dus toch naar Brussel voor een plenaire vergadering.