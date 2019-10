Kroonprinses Elisabeth viert haar 18e verjaardag vandaag: wordt haar leven anders nu? Vijf vragen en antwoorden

Daarom krijgt ze ook nog geen dotatie. Nu ze meerderjarig is, zou dat kunnen. Maar dat willen haar ouders niet voor hun dochter, dat hebben ze duidelijk gesteld. Ze willen dat Elisabeth zo lang mogelijk een normaal leven kan hebben. En dat wil zeggen: studeren, zichzelf ontplooien en ontdekken. Zonder nu meteen al de druk te voelen van haar toekomst als eerste koningin van België.



Volgend jaar in mei haalt ze haar diploma middelbaar onderwijs in het United World College Atlantic in Wales, waar ze een Internationaal Baccalaureaat volgt, dat haar moet voorbereiden op universitaire studies.

Waar ze zal voortstuderen, is nog niet beslist of bekend. Het buitenland zou minder gecompliceerd zijn dan studeren in eigen land en te moeten kiezen voor een Vlaamse of Waalse universiteit, zo wordt gespeculeerd. Ver van huis kan ze ook in alle luwte zichzelf zijn. Alleen laten insiders verstaan dat de prinses dat volledig zelf zal mogen kiezen.

Ze heeft twee voorbeelden. Haar vader studeerde een trimester in Oxford (Groot-Brittannië) en twee jaar in Stanford (VS) voor een master in de Politieke Wetenschappen. Haar moeder bleef voor haar studies Logopedie en Psychologie in eigen land.