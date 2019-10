Lange wachtrijen om Uluru een laatste keer te beklimmen voor verbod ingaat: "Bij ons beklim je ook geen kathedraal"

Australië is de favoriete reisbestemming van Luc Callewaert, directeur van reisorganisatie Joker. “Ik beken schuld. Ik heb de rots beklommen in 1990”, vertelt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Later kwam ik er terug als reisbegeleider. Ter plaatse werden we aangemaand de rots niet te beklimmen. We zijn daar met onze groep op ingegaan, al sloegen vele andere toeristen de aanbevelingen in de wind.”

“Het is echt zeer bijzonder. De wereld ligt aan je voeten. Je hebt een 360 graden uitzicht. Ik ben er niet trots op, maar in 1990 was dit nog niet “not done”. Het is niet zo dat klimmen schade aanbrengt aan de rots. Maar je beklimt ook geen kathedraal bij ons. Het is een soort van respect dat je moet opbrengen voor de mensen voor wie deze rots zoveel betekent. Het bewustzijn is snel gegaan. Toch heeft het nog tot nu geduurd voor een klimverbod in de praktijk wordt omgezet."

Misschien is de strijd om het klimverbod van Uluru-Ayers Rock ook nog niet helemaal gestreden. In Australië blijven stemmen opgaan die zeggen dat de rots van iedereen is. Luc Callewaert: “Dat komt van blanke Australiërs. Maar ik denk dat de oplossing simpel is. Twintig kilometer verder, in Kata Tjuta National Park liggen even adembenemende rotspartijen. Daar kan je zonder probleem tussen wandelen.”