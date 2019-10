39 doden in vrachtwagen in Engeland waren Chinezen: wat weten we tot nog toe?

Het is zeker dat de koeltrailer via de haven van Zeebrugge naar Engeland gereisd is. Dat bevestigde Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge en voorzitter van de raad van bestuur van het havenbedrijf, vanmorgen aan VRT NWS. Ook het federaal parket bevestigt dat.

De kans dat de slachtoffers in de haven van Zeebrugge in de trailer beland zijn, is volgens hem vrijwel onbestaande.

"Elke trailer wordt systematisch gecontroleerd op uiterlijke tekenen van beschadiging en of hij verzegeld is. De trailers worden gefilmd tot ze op de ferry staan, ook in de terminals staan camera's. Daar de verzegeling verbreken, 39 mensen aan boord brengen en een nieuwe verzegeling aanbrengen zonder opgemerkt te worden, die kans is uiterst klein", zegt De fauw. Gisteren stelde ook Joachim Coens, CEO van het Zeebrugse havenbedrijf, dat dat onmogelijk was.

Het Zeebrugse havenbedrijf onderzoekt de zaak. Ook het federale parket is met een onderzoek gestart.