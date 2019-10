Agentschap voor Natuur en Bos gaat selectiever kappen na protest

De protesterende bosbezoekers hebben zich zelfs verenigd in de vzw ­Bescherm Bomen & Natuur. Ivan De Clerck uit Brugge is één van de oprichters. Hij is blij dat het ANB nu toegeeft dat zijn kappingen te bruusk zijn geweest.

"Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft zich al te lang als heer en meester gedragen. Zonder de burgers op de hoogte te brengen, beslisten ze over te gaan tot grote kappingen. Door naar de Raad van State te stappen hebben we een grote kapping in de Vagevuurbossen in Wingene voorlopig kunnen tegenhouden. We hopen dat nu ook de geplande kapping van 3000 bomen in Ryckevelde niet zal doorgaan."