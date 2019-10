Nieuwe app loodst testpubliek gratis door Liefkenshoektunnel tijdens file

Het Vlaams Verkeerscentrum zoekt kandidaten voor een zogenoemde "slimme tunnel service". Bedoeling is om het verkeer op de Antwerpse ring vlotter te laten verlopen door meer bestuurders richting Liefkenshoektunnel te leiden op momenten dat de Kennedytunnel verzadigd is. Via een app op uw smartphone kunt u zich registreren om het project mee uit te testen. Tot de zomer van volgend jaar rijdt u dan gratis door de Liefkenshoektunnel op piekmomenten.