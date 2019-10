Minister Pieter De Crem (CD&V) tegen N-VA tijdens Kamerdebat over drama in Essex: "Waar waart ge?"

“Ik zou willen zeggen aan degenen die gedurende 4 à 5 jaar verantwoordelijkheid hebben genomen: ‘Waar waart ge?’”. Dat zei Pieter De Crem in een tot dan toe relatief sereen Kamerdebat over de 39 Chinezen die gisteren dood werden aangetroffen in een koelwagen die via de haven van Zeebrugge naar Engeland is gebracht.

De sneer van De Crem was duidelijk gericht naar voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die vorig jaar met zijn partij uit de regering-Michel is gestapt wegens onenigheid over het VN-migratiepact.

Bekijk hier de uithaal van minister De Crem naar de N-VA en lees eronder verder: