Na twee weken weer warm water in sociale woonwijk Kessel: "Oude verwarmingsinstallatie laat het regelmatig afweten"

"Op 9 oktober kregen we de eerste meldingen dat er geen verwarming was in een 20-tal woningen in de wijk Kloosterland in Kessel, bij Nijlen", zegt Walter Horemans, voorzitter van de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen.

Al vierde hersteller

"Er is onmiddellijk een hersteller gekomen die het collectief verwarmingssysteem onder handen nam maar die herstelling was jammer genoeg maar tijdelijk. Tussen 9 oktober en 15 oktober zijn er drie herstellers langsgegaan maar geen enkele kreeg het systeem weer aan de praat. "

"Nu hebben we toch iemand gevonden die vrijdag vier pompen, die voor de circulatie van het water zorgen, komt herstellen en dan is het probleem hopelijk definitief van de baan", zegt Horemans.

Twee weken zonder warm water en verwarming

Het gaat over een 20-tal woningen die dus al meer dan 2 weken zonder warm water en verwarming zitten. De bewoners kregen elektrische vuurtjes om zich te behelpen. Gelukkig is het momenteel iets warmer.

Collectief verwarmingssysteem: goedkoper maar complex

Het gaat om een collectief verwarmingssysteem dat niet zo eenvoudig te herstellen is. "Het positieve aan zo'n collectief systeem is dat het goedkoper is voor de mensen. Ze hebben al jaren goedkopere energie", legt Horemans uit.

In het verleden liet de verwarming het al vaker afweten in oudere woonwijken van de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen: "Het gaat om installaties van meer dan 20 jaar oud. Wij plannen in de toekomst een meer gedreven controle maar zulke problemen kan je nooit helemaal voorkomen", zegt de voorzitter van de raad van bestuur.