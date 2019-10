Nationaal Museum van de Speelkaart is 50 jaar: "Wat begon als simpele expo, groeide uit tot museum”

Het museum begon ooit als een burgerinitiatief, zegt directeur Filip Cremers: “Hier in Turnhout vonden we in de jaren 60 dat er weinig aanbod was op toeristisch en cultureel gebied. De inwoners wouden daar graag iets aan veranderen. Men ging op zoek naar een typisch Turnhouts product. Turnhout is een drukker-stad en iedereen kent verschillende Turnhoutse producten, zoals de speelkaart.”

Goochelen of je toekomst voorspellen

Wat begon als een eenmalige tentoonstelling groeide uit tot een heus museum. “Je leert hier alles over de geschiedenis van de speelkaart, maar ook hoe je ze gebruikt en hoe ze gemaakt worden. Bovendien gebruik je kaarten niet alleen om een spelletje te spelen, maar ook om huisjes te bouwen, te goochelen of je toekomt te voorspellen.”

Om de verjaardag te vieren zijn er dit weekend verschillende activiteiten gepland. Zo zal er ook een collectie kunst te zien zijn met de speelkaart als Thema, met werken van onder andere James Ensor, Rik Wouters en Frans Masereel.